E’ Mario Sacchi il nuovo assessore di Usmate Velate

E’ stato ufficializzato oggi il nome di Mario Sacchi quale nuovo assessore del comune di Usmate Velate dopo l’abbandono di Mario Ravasi.

Mario Sacchi sarà Assessore alla gestione del patrimonio edilizio comunale con delega al patrimonio edilizio comunale, efficentamento energetico e politiche culturali (di cui già era consigliere delegato). Classe 1995, residente a Usmate Velate, Sacchi da anni è impegnato nelle iniziative di promozione culturale. Una nomina arrivata a più di un mese dall’addio alla politica locale di Mario Ravasi: l’ex assessore aveva lasciato la giunta ufficialmente per motivi personali.

Contestualmente alla nomina del nuovo assessore, il Sindaco Lisa Mandelli ha provveduto a re-distribuire alcune deleghe. In particolare, restano in capo al sindaco le deleghe relative al verde pubblico. Nell’ottica di una ri organizzazione che semplifichi l’attività degli uffici e permetta un coordinamento più efficace, il consigliere Lucia Traversi, già delegata ai rapporti con le associazioni sportive, riceve anche la titolarità della delega allo sport con gestione degli impianti sportivi.

Soddisfatta di questo passaggio in giunta il sindaco Mandelli che ha voluto salutare ufficialmente il neo assessore:

La risposta di Mario Sacchi:

“Ringrazio il sindaco Lisa Mandelli per la fiducia che mi ha sempre assicurato e per questa ulteriore scelta che mi rende orgoglioso – aggiunge Sacchi, neoassessore della Giunta Comunale – da parte mia, posso assicurare la passione e l’impegno che ho sempre manifestato in questi anni, garantendo la mia totale disponibilità per la comunità di Usmate Velate. Metterò le mie capacità a disposizione del nostro territorio con spirito di servizio ed abnegazione, come sempre fatto”.