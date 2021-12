Cordoglio

E' morto Antonio Angius, storico benzinaio di Nova Milanese. Aveva 74 anni e ha gestito la pompa di benzina di via Diaz per più di trent'anni.

Ha acquisito negli anni Settanta il distributore al confine tra Nova e Desio e malgrado fosse andato in pensione nel 2015 era una presenza costante nell'attività di famiglia, oggi gestita dalla cognata.

Novese d'adozione

Di origini sarde, si era trasferito in città nei primi anni degli anni Sessanta. Era appena maggiorenne quando ha cominciato a lavorare come barista al "Bar Centrale". E' proprio lì che ha conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, la novese Mariagiulia Erba. Con lei ha avuto una figlia, Sonia, e due nipotine, alle quali era legatissimo.

La passione per la Juve e i cavalli

E' stato descritto come un uomo brillante, simpatico, un vero chiacchierone. Oltre al suo lavoro, Antonio Angius aveva una grande passione per i cavalli e tra gli anni Novanta e Duemila li allevava per i fare i concorsi. Bianconero sfegatato, la Juventus e le partite di serie A erano uno dei temi di conversazione con i clienti.

Ieri il funerale

Malgrado la famiglia ha preferito non affiggere l'epigrafe in città, durante l'ultimo saluto ad Antonio Angius la chiesa di San Bernardo era gremita. Il funerale è stato celebrato ieri pomeriggio, martedì 14 dicembre 2021.