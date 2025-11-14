E’ morto don Enrico Baramani, storico parroco di Cassina Savina

Si è spento ieri, giovedì, all'età di 87 anni. Da qualche tempo era tornato a vivere nel suo paese d'origine, Caslino d'Erba

Lutto a Cassina Savina di Cesano Maderno per la morte dello storico parroco don Enrico Baramani. Si è spento nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 novembre 2025. Aveva 87 anni.

E’ morto don Enrico Baramani

Classe 1938, don Enrico Baramani, originario di Caslino d’Erba, in provincia di Como, era stato ordinato sacerdote nel 1963. Era stato parroco a San Bernardo di Cassina Savina per quasi trent’anni, dal 1976 fino al 2005, quando si era trasferito a Viganò, nel lecchese. Da un paio d’anni era tornato a vivere nel suo paese d’origine insieme alla sorella Santina a causa di alcuni problemi di salute con i quali conviveva da tempo.

Le esequie domani a Caslino d’Erba

Carattere apparentemente schivo, era un sacerdote dalla grande bontà e generosità, e ovunque aveva saputo farsi amare dai fedeli che era stato chiamato a guidare nel corso del suo lungo ministero sacerdotale. Parrocchiani che ora lo piangono con sincero affetto e sentita riconoscenza.

Le esequie saranno celebrate alle 15 di domani, sabato 15 novembre 2025, nella chiesa parrocchiale di Caslino d’Erba.