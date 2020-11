E’ morto Egidio Passoni, anima del Registro Storico Gilera di Arcore

Un grande lutto nel mondo dell’imprenditoria brianzola: è morto Egidio Passoni, fondatore e titolare dell’omonima concessionaria con sede in via Greppi a Robbiate e anima del Registro Storico Gilera di Arcore.

L’addio a Egidio Passoni

Passoni, conosciutissimo in tutto il Meratese e il Vimercatese ma non solo sia per il suo lavoro ma anche per il suo tempo libero che dedicava anche alle associazioni del territorio, è mancato l’altro ieri, mercoledì 25 novembre 2020. Il suo cuore batteva per la Gilera: appassionato di moto d’epoca, che amava restaurare, era infatti un membro storico del Registro Gilera di Arcore.

Il ricordo degli amici del Registro Gilera

Questo il commosso ricordo degli amici del Registro Storico.

“Egidio Passoni era non solo un socio appassionato, ma anche e soprattutto un uomo disponibile e generoso, sul quale tutti noi potevamo sempre contare – ha dichiarato Daniela Confalonieri del Registro Storico Gilera – La sua presenza era rassicurante. Quando poi si metteva in prima linea nell’organizzare trasferte e partecipazioni varie, sapevamo di essere in una botte di ferro. Perché Egidio era preciso e puntuale, sempre attento a far sì che il Registro Storico Gilera facesse bella figura a ogni evento. Con lui se ne va un grande Amico di tutti noi. Nel salutarlo per l’ultima volta ci consola una cosa… che lassù avrà ritrovato il suo ‘gemello diverso’ Eugenio Savoldellicon il quale si sarà abbracciato fraternamente. A noi che rimaniamo quaggiù non resta che augurargli di fare buon viaggio… sempre in sella a una moto Gilera. Ciao Egidio. Le nostre più sentite condoglianze alla figlia Barbara”.

