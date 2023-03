E' morto il 16enne finito contro un'auto

Tragico epilogo dell'incidente accaduto ieri pomeriggio (domenica 12 marzo 2023) a Biassono, il 16enne di Monza non ce l'ha fatta.

E' morto il 16enne

Era ricoverato in Rianimazione al Niguarda in gravissime condizioni il 16enne rimasto vittima di un incidente con la motocicletta. Purtroppo poco dopo mezzogiorno di oggi (lunedì 13 marzo 2023) la notizia del decesso. Il drammatico schianto si è verificato poco dopo le 16.30 in via Friuli, nella zona industriale di Biassono. Per cause ancora da accertare due motociclette da 125 di cilindrata sono finite contro una Volkswagen Polo. Alla guida un 22enne di Seregno che stava svoltando quando è stato centrato dai due giovani centauri. Il minorenne di Monza purtroppo non ce l'ha fatta. Il maggiorenne, 18 anni, residente a Carate Brianza, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desio.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica, oltre alla Polizia locale di Biassono e ai Carabinieri di Biassono e di Monza. Secondo una prima ricostruzione fatta dai militari della Compagnia di Monza, i due giovani centauri viaggiavano entrambi ad alta velocità: nessuno dei conducenti è risultato sotto l'effetto di alcol. Proseguono le indagini al comando del maggiore Emanuele d'Onofri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

