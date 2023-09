E' morto il 92enne precipitato dal balcone a Lentate sul Seveso.

E' morto il 92enne precipitato dal quarto piano

Purtroppo non ce l'ha fatta l'anziano che ieri, venerdì 15 settembre 2023, è precipitato dal quarto piano di un palazzo in via Scultori del legno. La tragedia è accaduta intorno alle 10.30, quando il 92enne è caduto dal balcone dell'appartamento in cui abitava.

Era gravissimo

Era stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravissime e purtroppo ieri sera è stato dichiarato il decesso. I funerali dovrebbero essere celebrati lunedì pomeriggio in chiesa San Vito.