E' morto il sessantenne vittima di un incidente a Cambiago

Tragedia

L'uomo, residente a Cassano d'Adda, era finito fuori strada poche ore prima.

Le sue condizioni sono parse immediatamente critiche e medici e soccorritori hanno tentato di tutto per salvarlo. Purtroppo, però, il sessantenne di Cassano d'Adda vittima di un incidente avvenuto lunedì, lunedì 14 febbraio 2022, a Cambiago si è spento poco dopo.

L'ipotesi è che l'uomo sia uscito di strada, mentre si dirigeva da Cambiago verso Gessate percorrendo la variante della Sp 176, a causa di un malore. Sull'asfalto non c'erano, infatti, segni di frenata e la sua automobili non ha riportato particolari danni. Le sue condizioni erano parse gravi e i soccorritori gli avevano posizionato un defibrillatore automatico per mantenere il battito durante il trasporto in codice rosso all'ospedale di Vimercate.

Purtroppo, però, nonostante gli sforzi dei medici, il sessantenne residente a Cassano d'Adda si è spento al nosocomio vimercatese