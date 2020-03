E’ morto il titolare dell’Albergo Roma di Casatenovo

Un grave lutto ha colpito la comunità di Casatenovo: ieri, giovedì 19 marzo 2020, è morto Giovanni Villa, per tutti Nino, titolare dell’Albergo Roma che si affaccia sulla Provinciale La Santa, in centro paese. La Brianza, con lui, perde una vera e propria istituzione nell’ambito della ristorazione, oltre che un uomo buono e benvoluto da moltissime persone.

L’addio al titolare dell’Albergo Roma

La notizia della morte di Nino Villa è giunta in paese nella serata di ieri, giovedì 19 marzo, e grande è stato il dolore nei tanti casatesi che hanno conosciuto lo storico ristoratore e i suoi familiari, una vera e propria istituzione nel circondario. Villa era ricoverato in ospedale e le sue condizioni di salute sono precipitate inesorabilmente nella giornata di ieri. In tanti porteranno un dolce ricordo di Nino Villa, della sua semplicità e della sua accoglienza.

