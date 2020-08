E’ morto l’84enne investito a Lentate sul Seveso. Giancarlo Conti, residente in paese, è stato investito da un’auto condotta da un 90enne.

Non ce l’ha fatta l’anziano investito oggi, giovedì 27 agosto, a Lentate sul Seveso, in via Nazionale dei Giovi. Si tratta di Giancarlo Conti, 84 anni, residente in paese. L’incidente si è verificato poco dopo le 13.30 all’altezza del civico 196. In base a quanto è stato accertato fino a questo memento un automobilista 90enne residente anch’egli a Lentate stava transitando proprio su via Nazionale quando ha investito l’84enne che stava attraversando la strada in prossimità dell’incrocio con via Scultori del Legno, verosimilmente sulle strisce pedonali.

L’84enne è stato sbalzato di circa 15 metri e ha riportato lesioni gravissime. I soccorsi sanitari, intervenuti sul posto, hanno provveduto a trasportarlo d’urgenza presso il Pronto Soccorso di Desio dove i medici, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Rilievi in corso da parte dei Carabinieri.

