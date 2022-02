E' morto l'ex sindaco Stefano Fontana

Lutto a Desio

Aveva governato la città alla guida di una Giunta monocolore leghista, le esequie saranno celebrate sabato 26 febbraio.

E’ morto Stefano Fontana, ex sindaco di Desio, eletto nel 1994 alla guida di una Giunta monocolore targata Lega. Aveva 62 anni.

Cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco del Carroccio, Stefano Fontana. Il suo nome è legato a una pagina della storia politica di Desio che nel giugno del 1994 nella tornata elettorale portò ad un governo monocolore leghista. Fontana, infatti, si presentò alle elezioni con la lista della Lega Nord-Lega Lombarda e vinse. Aveva 34 anni. La sua esperienza amministrativa alla guida del governo cittadino durò meno di un anno, a causa dello scioglimento del Consiglio comunale. Fu il primo e unico sindaco leghista della città di Desio.

Messaggi di cordoglio

Dopo l’esperienza alla guida del governo della città Fontana provò a ricandidarsi nel 1995, ma questa volta non riuscì a vincere e visse così anche l’esperienza del consigliere di opposizione. Fu uno dei fondatori della sezione della Lega a Desio. Nel 2011 riprovò ad avvicinarsi alla politica pensando a un nuovo progetto per la città . E' stato titolare di un’agenzia immobiliare in corso Italia, numerosi i messaggi di cordoglio inviati ai famigliari.

I funerali si terranno sabato in Basilica

L’Amministrazione comunale con il sindaco, Simone Gargiulo, si è stretta al dolore dei figli, della mamma e di tutti i parenti, per la scomparsa dell’ex primo cittadino. I funerali di Stefano Fontana si terranno nella Basilica dedicata ai Santi Siro e Materno sabato 26 febbraio alle 14,15.

Il ricordo del gruppo consiliare della Lega Desio

"Il successo elettorale e quell’esperienza amministrativa di quella Giunta segnarono una tappa storica della sezione locale della Lega. Ricordiamo Stefano Fontana per il suo impegno civico verso la cittadinanza e ci uniamo al dolore della famiglia per la sua prematura scomparsa". Così in una nota ufficiale il gruppo che siede in Consiglio Comunale della Lega Desio.