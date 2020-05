E’ nato il Gruppo Lipu di Monza e Brianza, è il più giovane d’Italia

La Lega Italiana Protezione Uccelli si arricchisce di una nuova realtà: è nato infatti nel mese di maggio il Gruppo LIPU di Monza e Brianza, che è oltretutto il più giovane d’Italia.

E’ nato il Gruppo Lipu di Monza e Brianza

Un gruppo affiatato composto da giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni, accomunati dall’amore per la natura e gli animali. Il responsabile, Giorgio Bertani, è neolaureato in fisica all’Università degli Studi di Milano. Lui e gli altri ragazzi si sono avvicinati alla LIPU grazie al progetto LIFE Choose Nature -#ChooNa, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il LIFE Programme e da Fondazione Cariplo. Questo progetto ha coinvolto più di 300 giovani in tutta Italia, impegnandoli nella difesa di specie di uccelli a rischio come il fratino e il grillaio.

Il progetto #ChooNa

L’Oasi LIPU di Cesano Maderno ha ospitato il Gruppo Comunicazione Ambientale del LIFE #ChooNa, che ha lavorato sotto la guida di Massimo Soldarini, responsabile Progetti e Volontariato della LIPU, e del coordinatore Tiziano Milazzo. È proprio grazie all’entusiasmo e all’amicizia generati dal progetto LIFE #ChooNa che è nata la volontà di iniziare insieme questa nuova avventura:

“L’esigenza di creare un gruppo locale era molto forte e sono contento di farne parte.” dichiara Giorgio Bertani. “Siamo un gruppo molto affiatato e confido che presto raccoglieremo altri volontari altrettanto motivati. Tra le nostre priorità ci sono la comunicazione e la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, cercando anche il dialogo con le istituzioni.”

