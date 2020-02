E’ online il nuovo sito del Comune di Bernareggio

E’ online da ieri il nuovo sito del Comune di Bernareggio che si è uniformato agli standard previsti dalla nuova legge in materia.

Una nuova grafica per il sito del Comune

Il sito del Comune di Bernareggio si caratterizza per una nuova grafica e per una diversa e più facile organizzazione dei contenuti. Tra le novità, ci sono quelle dedicate alle sezioni: in quella dei Servizi è possibile trovare tutte le informazioni relative a servizi a persone e famiglie, servizi scolastici, tributi, edilizia privata e urbanistica, lavori pubblici, ambiente, attività produttive e Polizia Locale. Nella sezione Uffici Comunali sono reperibili i contatti di tutti gli uffici divisi per Settore. La zona News conterrà esclusivamente le notizie, gli avvisi e le comunicazioni utili al cittadino e infine la zona Eventi con il suo calendario, darà visibilità agli eventi delle associazioni presenti sul territorio.

Una nuova app per avere tutte le informazioni utili

Notizie, eventi, servizi utili, regolamenti, mappe e tanto altro sono da oggi disponibili anche nella nuova app Municipium del Comune di Bernareggio. Utilizzata da più di 400 comuni, l’app è pensata per rispondere alle esigenze di comunicazione e informazione tra Amministrazione e cittadino. Mappe interattive, link, calendario eventi e molto altro: tutto a portata di mano. L’app permetterà anche agli uffici comunali di raggiungere velocemente i propri cittadini attraverso le notifiche push, selezionate in base all’urgenza.