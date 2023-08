E' originario di Cornate l'alpinista che giovedì ha perso la vita ai Piani di Bobbio. Il 77enne Giuseppe Frigerio era residente a Locate di Triulzi: è precipitato sullo Zucco di Pesciola. Si tratta dell'ennesima vittima in montagna di un'estate nera.

Il luogo dell'incidente

L'uomo si trovava nel tratto terminale della cresta Ongania, ai Piani di Bobbio. L’alpinista è precipitato dalla cresta sommitale tra lo Zucco di Pesciola e lo Zucco Campelli, in uno dei canali impervi che si trovano verso la località "Sentiero degli stradini". Nello stesso punto dove solo domenica scorsa una giovane 20enne è precipitata ed è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Monza. Sul posto il Soccorso alpino e l'elicottero di Sondrio. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e avviare le operazioni di recupero della salma. Otto i tecnici della Stazione Valsassina - Valvarrone, tra cui un medico del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico - a supporto delle operazioni. L’intervento è iniziato poco prima delle 12.30 e si è concluso alle 14.

Ennesima tragedia sulle montagne lombarde

Si tratta dell’ennesima tragedia che ha colpito le montagne del territorio in questa estate e, più nello specifico, nella scorsa settimana, che ha visto la morte delle due escursioniste Rosy Corallo, 60 anni, di Pescate, e Veronica Malini, 54 anni, di Cernusco Lombardone: mercoledì scorso le due amiche sono finite nel torrente che scorre nella zona del ghiacciaio Fellaria, in Valmalenco, sul territorio comunale di Lanzada, mentre cercavano di salvare il loro cane, caduto in acqua.