E’ ripartita la scuola di italiano per stranieri

La scuola di italiano per stranieri a Desio è ripartita. I corsi sono previsti sia durante il pomeriggio che di sera.

Sono partiti i corsi alla scuola di italiano per stranieri

Soddisfatta la presidente della scuola, Adele Brugora. Sono partiti da martedì 13 ottobre. Gli appuntamenti previsti sono il martedì e venerdì per il corso al pomeriggio e nelle sere di martedì e giovedì nelle sale del centro parrocchiale “Il Centro”. Il doposcuola non è invece partito, così come il servizio di baby sitting, a causa del Covid-19, per garantire maggior prevenzione e tutela.

Adottate tutte le misure di prevenzione

Adottate tutte le misure di prevenzione, così come gli studenti seguono le regole del distanziamento e indossano la mascherina. Nelle aule i banchi sono distanziati. Chi si iscrive a questi corsi è interessato e motivato e vuole imparare la lingua italiana per integrarsi: “Oltre alla scuola da noi trovano un tipo di relazione che va oltre la lingua in senso stretto: è un’accoglienza. Infatti, molti si iscrivono anche per tanti anni di fila e questo ci fa molto piacere”.

