E’ scomparso l’ex assessore Claudio Cristofori

E’ scomparso all’eta di 71 anni Claudio Cristofori, ex presidente dell’Anpi di Bernareggio, Ronco e Carnate e per anni assessore all’urbanistica di Ronco.

Claudio Cristofori e la militanza nella sinistra ronchese

Molte le comunità in lutto che hanno appreso mercoledì della sua scomparsa solo dopo pochi mesi dall’aver scoperto di essere malato.

«Io e Claudio avevamo fatto un percorso politicamente molto simile entrando in consiglio comunale nel 1999 come consigliere – ha raccontato l’ex sindaco Francesco Colombo – Dal 2004 al 2014, gli anni in cui sono stato sindaco, lui è stato sempre in consiglio con me ed è stato anche nel secondo mandato assessore all’urbanistica. Perdo un compagno, un amico, una persona estremamente colta con una conoscenza recente della storia italiana molto capillare».

Nato e vissuto a Milano, dove visse in prima persona il ‘68, fu per tutta la vita lavorativa broker assicurativo: politicamente percorso tutto l’iter della sinistra italiana, passando dal Pci, ai Ds, per poi entrare nel Pd, come fece anche suo figlio Norberto.

