E’ scomparso Pierluigi Chiesa, l’ex sindaco di Caponago

Lutto a Caponago per la scomparsa dell’ex sindaco Pierluigi Chiesa. In carica per 10 anni, Chiesa aveva 78 anni.

Lutto nel mondo politico e non solo di Caponago: è scomparso all’età di 78 anni l’ex sindaco Pierluigi Chiesa, sindaco dal 1995 al 2004 di Caponago e uno dei fondatori della lista “Rinnovamento”. Ad annunciare la scomparsa anche l’attuale sindaco Monica Buzzini che ha voluto salutarlo con un post sul suo profilo facebook. Fra le opere realizzate nel corso degli anni dal sindaco Chiesa il parco Europa, il parco della Fortuna e piazza della Pace, solo per citarne alcune.

Il ringraziamento pubblico da parte del sindaco

“Ci sono persone che entrano nelle vite personali e pubbliche – ha scritto Monica Buzzini – Il Sindaco Pierluigi Chiesa ha lasciato a Caponago e a me personalmente il suo segno. Le opere e iniziative che tutti noi oggi viviamo come normalità sono state un suo lavoro. Fra le altre Parco Europa, Parco della Fortuna, Piazza della Pace, la nuova Biblioteca, la creazione del gruppo di Protezione Civile, il sostegno per la creazione dell’Associazione Volontari per citarne solo alcune e ne dimentico tante altre sicuramente. Io ho iniziato con lui la mia esperienza amministrativa e a lui devo i fondamentali di cui ringrazio ancora ora, la preziosità, la cura, l’importanza e la fatica della Pubblica Amministrazione. Ancora oggi avevo scambi di opinioni con lui ed erano bellissimi. È davvero un triste anno per la nostra Caponago e oggi la Monica è molto triste.

