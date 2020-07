Ecco chi è la vittima dell’incidente mortale di Usmate. Si tratta di Fabio Carzaniga, classe 1993, residente a Bernareggio.

Ecco chi è la vittima dell’incidente mortale di Usmate

Si chiamava Fabio Carzaniga, aveva 27 anni e viveva a Bernareggio il giovane che ha perso la vita nella notte tra giovedì e oggi, venerdì 31 luglio, nel drammatico incidente avvenuto al termine della Tangenziale Est, in direzione Lecco, tra un’auto e un mezzo pesante.

Il giovane era in auto insieme ad un amico di 26 anni che è ora ricoverato in gravi condizioni al San Gerardo di Monza quando, poco dopo le quattro, all’altezza di Usmate è avvenuto lo scontro frontale con il tir. I soccorsi sono arrivati sul posto tempestivamente ma per il 27enne non c’è stato nulla da fare. L’amico è stato invece estratto dalle lamiere accartocciate dell’auto e trasportato in codice rosso in ospedale. Illeso il conducente del camion.

Il tratto di strada dove è avvenuto il sinistro purtroppo è tristemente noto per i tanti incidenti anche mortali avvenuti in passato.

