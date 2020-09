Ecco il nuovo agente della Polizia Locale di Meda

Francesco Ruscio, 21enne originario della Calabria, è il nuovo agente della Polizia Locale di Meda. Il terzo che è entrato a far parte del comando guidato da Valter Bragantini grazie al concorso indetto con Cesano e Varedo.

Prima esperienza in Polizia Locale

Il 21enne è entrato in servizio il 16 settembre. Ha in tasca un diploma da geometra e un Erasmus di quattro mesi a Dublino, “un’esperienza che mi è servita molto per crescere e mi ha arricchito”. E’ alla sua prima esperienza in un comando di Polizia Locale: “Terminato il periodo all’estero ho lavorato come cameriere, poi mi sono messo a studiare per i concorsi, anche seguendo il consiglio di alcuni amici. Man mano che approfondivo la materia mi sono appassionato”.

Seguirà un corso, intanto viene affiancato

Iscritto all’apposito corso come gli altri due colleghi vincitori del concorso, per il momento sta svolgendo i vari servizi affiancato dagli altri agenti. Con Ruscio il comando arriva a quota 18 vigili e non si esclude che si possa attivare il terzo turno, quello serale.

