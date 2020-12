Elezioni 2021, a Vimercate c’è anche Articolo Uno. Una novità importante in vista delle Amministrative del prossimo anno.

Il centrosinistra vimercatese si amplia. Articolo Uno entra nella coalizione, già costituita da Partito democratico, Vimercate Futura, Comunità solidale e Azione.

“Serve un tangibile cambiamento per il futuro governo della città – si legge in un comunicato diffuso nelle scorse ore, con il quale si ufficializza la discesa in campo – Dopo anni di inadeguatezza amministrativa, è necessario tornare a pensare ai problemi e alla qualità di vita dei vimercatesi. Nel 2016, il centrosinistra è stato sconfitto per un pugno di voti, a causa della saldatura tra il voto di protesta (che si manifestava anche a livello nazionale) e quello dell’elettorato di destra. Ora è il momento di ricostruire”.