Elezioni 2021: ecco la lista civica “Vimercate cambia”.

Si muovono, con uno scossone non da poco, le acque anche sul fronte del centrodestra vimercatese in vista delle Amministrative del prossimo anno. A rompere gli indugi con un’iniziativa per certi versi clamorosa è la consigliera comunale Cristina Biella.

L’esponente di centrodestra dopo poco più di un mese di permanenza tra le fila di Fratelli d’Italia ha già salutato il partito, insieme ad altri militanti, per fondare il nuovo soggetto politico. Lo ha fatto in totale rottura con il coordinatore cittadino di FdI, Giuseppe Moretti.

Il simbolo

Un simbolo semplice che però dice molto quello di “Vimercate cambia”. A cominciare dai colori. Campeggia l’azzurro che ricorda il centrodestra. E poi c’è il movimento, a rappresentare la voglia di cambiamento. Infine la farfalla, a simboleggiare l’evoluzione. Una città che non deve essere più bozzolo, ma che deve spiccare il volo.

Alla lista, ancora in fase di costruzione, hanno aderito come detto già semplici cittadini e alcuni ex esponenti di Fratelli d’Italia che hanno deciso di seguire Biella. Tra loro Sebastiano Cucuzza (nominato ieri sera, giovedì, coordinatore della lista) e Federica Badalamenti che facevano parte del direttivo.

Lo strappo

“Ho lasciato Fratelli d’Italia e con me Federica, Sebastiano e altri, in aperto contrasto con il coordinatore cittadino – ha spiegato Biella oggi pomeriggio in occasione della conferenza di presentazione di Vimercate Cambia – Non c’è stato modo di recuperare una situazione di incompatibilità che si è palesata sin da subito”.

La nuova lista e le alleanze

“La nascita della nuova lista è stata una naturale conseguenza – ha proseguito Biella – Vogliamo continuare a lavorare per il bene della città restando nell’alveo del centrodestra. Siamo aperti al confronto con liste di centro e di destra. L’unica preclusione è nei confronti del Pd e del Movimento 5 Stelle. Con loro non ci può essere dialogo”.

“Vimercate Cambia” guarda quindi a Noi per Vimercate, Azione e Vimercate Futura (i cui consiglieri sono colleghi di opposizione di Biella), ma anche ai tradizionali partiti di centrodestra.

I temi principali

“Naturalmente un’opzione escluderà l’altra perché non credo sia possibile creare una grande coalizione anti Pd e anti 5 Stelle – ha concluso Biella – La base di partenza del confronto con le forze citate deve essere il bene della città e la volontà di rimediare ai guai e all’immobilismo di 5 anni di Amministrazione 5 Stelle. A cominciare dalla situazione dell’area dell’ex ospedale, dell’area ex Ibm, della piscina comunale e delle scuole cittadine”.

