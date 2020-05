Elisoccorso a Bernareggio per un uomo precipitato. I soccorsi sono scattati poco dopo le 11.30 in via Monte Grappa.

Bernareggio: precipita dal tetto di un capannone, gravissimo un 53enne

E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, oltre che dell’ambulanza, in via Monte Grappa a Bernareggio dove questa mattina, mercoledì 6 maggio, intorno alle 11.30 è partita la chiamata al 112 per un uomo di 53 anni precipitato.

Al momento, in base a quanto è stato possibile ricostruire, sembra che l’uomo sia caduto da un’altezza di circa 7 metri mentre stava facendo manutenzione al tetto di un capannone.

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorritori in codice rosso. Purtroppo, dopo i primi accertamenti medici, le condizioni del 53enne sono rimaste molto critiche ed è stato disposto il trasferimento in ospedale in elisoccorso in codice rosso.

Per accertare la dinamica di quanto accaduto sul posto sono intervenuti in via Monte Grappa anche i Carabinieri del gruppo Compagnie Monza e gli agenti della Polizia locale di Bernareggio.

TORNA ALLA HOME