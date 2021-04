Ambulanza ed elisoccorso a Giussano nella serata di oggi, giovedì 8 aprile, per una donna di 53 anni. L’intervento in via Monza, all’interno di una proprietà privata. La donna sarebbe rimasta travolta dalla sua auto.

Elisoccorso a Giussano per una donna travolta dalla sua auto

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 18. In base ad una prima ricostruzione la donna sarebbe scesa dalla macchina dimenticandosi di inserire il freno a mano, la vettura avrebbe dunque preso velocità travolgendola.

Sul posto si sono portati gli operatori del 118 provenienti da Lissone e vista la gravità della situazione è stato allertato anche l’elisoccorso di Como, arrivato sul posto in codice rosso.

In base a quanto è stato possibile verificare dopo gli accertamenti sul posto le condizioni della 53enne sarebbero state valutate come serie, ma fortunatamente non gravissime. Ora è in corso il trasferimento in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.