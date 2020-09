Elisoccorso a Villasanta per un incidente in via Vecellio FOTO

Elisoccorso a Villasanta per un incidente in via Vecellio. Lo scontro vede coinvolte una vettura e una moto.

Elisoccorso a Villasanta per un incidente in via Vecellio

Si è alzato in volo anche l’elisoccorso proveniente da Bergamo a seguito dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 10.15 di oggi, martedì 15 settembre, in via Vecellio a Villasanta. Un sinistro che ha visto coinvolte una vettura e una moto.

In base a quanto è stato possibile ricostruire la macchina proveniva da Villasanta e doveva svoltare verso il Centro Commerciale quando ha urtato la moto che invece arrivava da Lesmo e si dirigeva vrso il centro di Villasanta. L’impatto è stato violento ma fortunatamente, in base a quanto riportato da Areu, le condizioni del motociclista, un uomo di 53 anni, non sarebbero gravissime. E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Oltre all’elisoccorso sul posto sono intervenuti anche gli operatori di Avps Vimercate e gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI