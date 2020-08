Elisoccorso in arrivo dopo una caduta da cavallo

Elisoccorso in arrivo a Lentate sul Seveso a seguito di una caduta da cavallo

L’intervento dell’elisoccorso

L’allarme è scattato alle 19,16 in una struttura di via Gerbino di Lentate sul Seveso, nella frazione di Birago. Una donna di 29 anni, infatti, è caduta rovinosamente a terra da cavallo, riportando contusioni in varie parti del corpo. La chiamata al 112 ha fatto scattare un intervento in codice giallo e sul posto, oltre a un’ambulanza e ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, è arrivato anche l’elisoccorso partito da Milano. La missione è ancora in corso, ma la situazione con il passare dei minuti si sta rilevando più critica di quanto ipotizzato inizialmente: l’intervento, infatti, è passato da codice giallo a rosso, a testimonianza di come le ferite riportate siano gravi.

