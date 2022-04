Seregno

A Seregno in via Macallè intervento del personale del 118 con l'ambulanza e l'elisoccorso nel tardo pomeriggio. Un uomo di 65 anni è caduto a terra e ha battuto la testa. E' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza.

Elisoccorso in via Macallè, grave un 65enne

Poco prima delle 18.30 di oggi, lunedì 4 aprile, è stato soccorso un uomo di 65 anni all'altezza del civico 22 di via Macallè, nel quartiere Lazzaretto di Seregno. Alla centrale operativa della Polizia Locale è giunta la richiesta d'intervento per l'investimento di un pedone. Sul posto gli agenti del Comando locale hanno accertato che non si trattava di un incidente stradale. Secondo le prime informazioni raccolte, si è trattato di un infortunio sul lavoro. Un uomo, classe 1957, stava caricando un mobile sopra un furgone insieme a un'altra persona. All'improvviso è caduto a terra e ha sbattuto la testa: al momento non è noto se sia stato colto da un malore oppure abbia perso l'equilibrio.

Ricoverato all'ospedale di Monza

In via Macallè è accorsa l'ambulanza della Croce verde lissonese e l'elisoccorso proveniente da Como: il velivelo è atterrato in un'area adiacente un'azienda dismessa di via Macallé. Dopo i primi soccorsi sul posto, il 65enne è stato trasportato con l'ambulanza in condizioni molto gravi all'ospedale San Gerardo di Monza. Sulla vicenda sono tuttora in corso gli accertamenti della Polizia Locale.