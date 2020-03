Ipotesi scuole chiuse in tutt’Italia. Fontana: “Finalmente presa consapevolezza della situazione

Al Governo in corso la discussione sulle misure contro la diffusione del Coronavirus. Tra queste, anche l’ipotesi di chiudere tutte le scuole del Paese fino al 15 marzo.

Ipotesi scuole chiuse in tutt’Italia per 15 giorni

La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore, quasi sicuramente in giornata. Una misura urgente per contenere la diffusione del Coronavirus. Oltre all’invito agli anziani a non uscire di casa e a non salutarsi con baci e abbracci, la chiusura totale delle scuole fino al 15 marzo.

Le parole di Fontana

“Finalmente da Roma a Milano tutti hanno preso consapevolezza di quella che è realmente la situazione. Le notizie secondo cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di chiudere le scuole fino a metà marzo confermano che la linea assunta da subito dalla Regione Lombardia era quella corretta, l’unica per fronteggiare davvero il diffondersi del virus. Ora più che mai bisogna remare tutti nella stessa direzione, senza polemiche per tutelare la salute dei cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, facendo il punto sull’emergenza Coronavirus.

