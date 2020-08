Emergenza coronavirus, il punto della situazione a Cornate d’Adda. Comunicato stampa del sindaco Giuseppe Felice Colombo sui numeri del contagio.

Torna a fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus il sindaco di Cornate Giuseppe Felice Colombo. Il primo cittadino cornatese ha pubblicato una nota stampa sulla propria pagina Facebook. Bilancio positivo, ma è vietato abbassare la guardia.

“Dall’ultima comunicazione inviata, praticamente i dati riferiti alla totalità dei cittadini interessati all’epidemia sono rimasti invariati – scrive Colombo – Le persone rilevate positive sono ancora 68, ora comunque tutte negative; invariato anche il numero dei decessi di 15 soggetti. Ad oggi abbiamo solo 2 nominativi sottoposti a sorveglianza attiva presso la residenza. Nel corso dell’ultimo periodo si sono riscontrati casi positivi ai test che si sono risolti senza necessità di ospedalizzazione. Come possiamo rilevare la situazione non si presenta preoccupante grazie anche alle attenzioni prestate dai cittadini nello svolgimento delle attività quotidiane. Come più volte ribadito dai canali d’informazione nazionale, il costante monitoraggio del territorio consente un adeguato sistema di prevenzione al fine di isolare per tempo casi di nuovi focolai che ancora si presentano. Il virus quindi è presente, a volte lo importiamo dall’estero a seguito dell’ingresso di stranieri e dagli stessi cittadini che si recano fuori dai confini nazionali, per cui bisogna prestare ancora attenzione al rispetto delle regole necessarie al contenimento della diffusione”.