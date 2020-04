Emergenza Covid 19, tutti i servizi attivati dal Comune di Desio

Per chi non ha accesso a internet il Comune ha provveduto ad affiggere negli esercizi commerciali e nei luoghi pubblici volantini con i numeri utili a cui rivolgersi e ad attivare messaggi con megafono per la comunicazione del n. unico di contatto del Comune.

Gli Uffici comunali a disposizione quotidianamente

Gli Uffici comunali stanno lavorando quotidianamente e sono contattabili telefonicamente ed eventualmente ricevono il pubblico – su appuntamento e rispettando le disposizioni di sicurezza – nei casi i cui ciò sia necessario. Nessuna preoccupazione per i pagamenti, in questi giorni, di tariffe dei servizi comunali e rette scolastiche. Le rette delle scuole comunali e i tributi locali sono infatti stati sospesi

“Siamo chiamati tutti a rispettare le regole per contenere e eliminare il rischio contagio da Covid – dice il Sindaco Roberto Corti. Dobbiamo restare a casa. Nel frattempo sono stati attivati e sono in continuo aggiornamento i servizi che possono aiutare i cittadini in questa fase, molto faticosa, ma obbligatoria. Dalla spesa a chi non può muoversi, all’approvvigionamento di medicinali al sostegno psicologico. Molte persone sono al lavoro per garantire che questo periodo sia il più possibile sostenibile. Le voglio ringraziare tutte, dai dipendenti comunali ai volontari, dai dipendenti dei servizi pubblici e privati ai negozianti fino, naturalmente, a tutti coloro che in tutte le strutture sanitarie anche desiane si stanno impegnando giorno e notte per salvare vite”.

I servizi attivati

Di seguito alcuni dettagli dei servizi attivati.

Servizi digitali oltre al sito web ( www.comune.desio.mb.it ) bot messanger con tutte le risposte alle domande più frequenti ( m.me/Comune.di.Desio ), pagina facebook del Comune di Desio , canale telegram della Polizia Locale ( https://t.me/Polizia_Locale_ Desio ).

Per gli anziani e le persone fragili sono attivi i seguenti servizi: una linea diretta comunale che risponde allo 0362-639511, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. Attivo poi il numero verde AUSER per la popolazione anziana che ha bisogno di fare la spesa: da telefono fisso all'800995988, da lunedì al venerdì dalle 9-12 14-18. Da cellulare chiamando allo 039 2454544, sempre dal lunedì al venerdì dalle 9-12 14-18.

Per gli anziani e le persone fragili sono attivi i seguenti servizi: una l inea diretta comunale che risponde allo 0362-639511, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. Attivo poi il numero verde AUSER per la popolazione anziana che ha bisogno di fare la spesa: d a telefono fisso all’ 800995988, da lunedì al venerdì dalle 9-12 14-18. Da cellulare chiamando allo 039 2454544, sempre dal lunedì al venerdì dalle 9-12 14-18.

Per la consegna farmaci il numero è quello del contatto cittadino della Croce Rossa: 388 3845726, chiamando il quale un operatore ascolterà le necessità e cercherà di trovare soluzioni rapide. Attiva anche una mail: desio.sociale@lombardia.cri.it.

Sul sito web del Comune presente anche la lista delle possibilità di consegne a domicilio offerte dai commerciati della Città

Sin dai primi giorni dell’emergenza è stato attivato anche un servizio di supporto psicologico erogato dall’Ambito di Desio con il supporto operativo del Consorzio Desio Brianza. Il servizio è attivo dal 16 marzo per i cittadini residenti nei comuni Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo. Al telefono rispondono psicologi esperti, tutti i giorni, la mattina (ore 9 – 12:30) chiamando lo 0362-391775, al pomeriggio (ore 14 – 17) allo 0362-391776

Attraverso il sistema bibliotecario territoriale, è attivo poi il sistema Mol – media library digitale – per i prestiti di libri e riviste in formato in digitale

la scuola comunale dell’infanzia di Via Novara ha attivato la pagina facebook con attività dedicate ai più piccoli https://www.facebook.com/ scuolainfanziacomunaledesio.

ha attivato la pagina facebook con attività dedicate ai più piccoli Attivo anche il Centro Antiviolenza White Mathilda, disponibile su appuntamento chiamando lo 0362621494 dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18. Per le urgenze vale sempre il numero nazionale antiviolenza 1522.

Servizi di ATS Brianza

Attivi anche servizi a integrazione delle attività del Percorso Nascita attivate da ATS Brianza: dal 16 marzo infatti, le Ostetriche dei Consultori familiari offrono un Servizio telefonico di ascolto, consulenza e orientamento (con possibilità di attivare consultazioni anche psicologiche e sociali ove necessarie) rivolto alle donne in gravidanza e alle puerpere. Per questo è attivo il numero 039-2335101 il lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 13.30 alle ore 15.30.

Altro servizio predisposto da ATS Brianza è relativo ai cittadini che si trovano in condizione di ricovero o quarantena e che non hanno nessuno che possa accudire i loro animali durante il periodo di emergenza (somministrazione cibo, eventuale pulizia e smaltimento deiezioni, uscite per i cani), possono trasmettere una richiesta di assistenzadirettamente ad ATS Brianza all’indirizzo siuv@ats- brianza.it.

