Emis Killa indagato: "Mi ritiro dal Festival di Sanremo"

Emis Killa non parteciperà al Festival di Sanremo.

"Ho appreso dell'indagine solo dai giornali"

Ad annunciare il ritiro è stato lo stesso cantante di Vimercate, al secolo Emiliano Giambelli. Lo ha fatto con un post pubblicato su Instagram nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio, nel quale sottolinea comunque di aver appreso la notizia dell'indagine a suo carico solo dai giornali non avendo ricevuto alcun avviso di garanzia.

La vicenda giudiziaria

L'indagine è per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta "Doppia curva" della Direzione distrettuale antimafia, che riguarda il mondo degli ultrà di Inter e Milan. Inchiesta che a fine settembre aveva portato a 19 misure cautelari.

L'annuncio del ritiro dal Festival di Sanremo: "Faccio un passo indietro"

Nella convinzione che tutto si risolverà per il meglio e per fare in modo che la magistratura possa lavorare con serenità, nello stesso post il rapper vimercatese annuncia il ritiro dal Festival di Sanremo a meno di due settimane dalla prima serata che lo avrebbe visto tra i 30 cantanti in gara.