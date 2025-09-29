Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, per l’avvistamento di un cadavere nell’Adda. Diversi i mezzi di soccorso che stanno battendo dall’ora di pranzo il fiume e l’area dell’alzaia, con un maxi dispiegamento di mezzi che hanno interessato anche l’area della centrale elettrica di Cornate d’Adda.

Ennesima tragedia all’Adda, avvistato un cadavere nel fiume

L’allarme è scattato attorno alle 12.30 di oggi, lunedì, lungo l’alzaia dell’Adda. Stando alla ricostruzione dei fatti, almeno un paio di persone avrebbero avvistato un corpo privo di vita nel fiume Adda nella tarda mattinata e a quel punto sarebbe scattata la macchina dei soccorsi.

Il dispiegamento dei soccorsi

Nei pressi del ponte San Michele, da cui si ipotizza possa essersi gettata nel vuoto la persona avvistata (sarebbe la terza tragedia nel giro di poche settimane), sono sopraggiunte alcune squadre di Vigili del fuoco, altre hanno perlustrato le acque del fiume a livello dell’alzaia e in cielo si è alzato l’elicottero.

Al momento le ricerche del corpo, che – come detto – hanno riguardato anche la centrale di Cornate, al momento hanno dato esito negativo.