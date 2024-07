Ennesimo furto al Mercatone "999", ladri fuggono con merce e fondo cassa

Ennesimo furto notturno al Mercatone 999 di Desio. Il punto vendita di via Mascagni è stato nuovamente preso di mira da ignoti. Secondo il racconto di un parente del proprietario, che sta gestendo l’attività, Hu Congxiao, e che tutti conoscono come Matteo, il furto è avvenuto intorno alle 23.

Ladri in azione al Mercatone 999

"I furfanti sono entrati dal retro, hanno tagliato i cavi dell'allarme e hanno scassinato la porta di ingresso. I danni li stiamo ancora quantificando, e poi faremo denuncia ai Carabinieri", ha spiegato scosso per l'accaduto Hu Congxiao, che sta gestendo l'attività.

"I ladri hanno rubato diverso materiale dal negozio e del denaro contante, circa 700 euro del fondo cassa, che era rimasto dalla sera prima".

Non è la prima volta che il punto vendita di Desio subisce un furto

Questa non è stata la prima volta che il Mercatone 999 è finito nel mirino dei malviventi. "Già due anni fa, alla fine di agosto 2022, ignoti erano entrati dal retro. E prima, nel 2021, ci avevano rubato dei soldi dal fondo cassa, ma ricordo addirittura che, appena una settimana dopo l'apertura, avvenuta nel 2011, abbiamo subito un furto. Da quando abbiamo aperto qui a Desio abbiamo subito la sgradita visita dei ladri almeno una volta se non due all’anno", ha detto amareggiato Hu Congxiao.

"Questa situazione ci preoccupa molto"

" Questa situazione ci preoccupa molto, perché temiamo che i ladri possano tornare a rubare anche in futuro. Dobbiamo poter lavorare in tranquillità, senza dover convivere costantemente con il timore di nuovi furti - ha evidenziato - Ho paura per le persone che lavorano con me e temo che i furfanti si rifacciano vivi. E’ terribile, c’è un problema di sicurezza per cui si deve fare qualcosa», ha concluso Hu Congxiao.