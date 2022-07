Ennesimo incidente a Rancate, due persone finiscono in ospedale. Il violento scontro, verificatosi giovedì sera, ha visto coinvolti un centauro e una ciclista.

Soccorsi in codice giallo

L'incidente si è verificato ieri sera, giovedì 7 luglio 2022, poco prima delle 21 a Concorezzo. Coinvolti nel sinistro un centauro di 61 anni e una ciclista di 24. Teatro della collisione il "solito" incrocio di Rancate, lungo la Sp 13 Monza-Melzo: numerosi gli incidenti verificatisi nel corso degli ultimi anni, alcuni dei quali molto gravi. Ieri sera, per fortuna, non si è mai temuto per la vita delle due persone coinvolte nel sinistro. Entrambe, infatti, sono state soccorse in codice giallo. Sul posto sono accorse due ambulanze e un'automedica: dopo essere stati stabilizzati nei pressi dell'incrocio, i due sono stati trasportati in ospedale (uno a Vimercate, l'altro al Policlinico di Monza) sempre in codice giallo. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sui cui stanno indagando i Carabinieri di Vimercate.

La rabbia dei residenti

L'incidente di ieri sera ha fatto nuovamente esplodere la rabbia di alcuni residenti di Rancate, che da tempo lamentano mancati collegamenti "in sicurezza" tra la frazione e il resto di Concorezzo.