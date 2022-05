Ormai è praticamente una certezza, ma in negativo. E anche ieri sera, giovedì 19 maggio 2022, si è verificato l'ennesimo incidente alla "Bananina" di Usmate Velate, all'altezza di quello che a detta di tutti è l'incrocio "maledetto".

Ennesimo incidente alla "Bananina" di Usmate Velate: due persone finiscono in ospedale

Il sinistro si è verificato intorno alle 22.30. La dinamica è sempre la stessa: auto provenienti da sensi opposti, una pronta a svoltare verso l'ingresso di Velate mancando la precedenza e l'altra che puntualmente la centra. Questa volta, fortunatamente, nessuno si è ferito in maniera particolarmente grave, anche se nello scontro sono rimaste coinvolte quattro persone (tre donne di 17, 18, 51 anni e un uomo di 88 anni), due delle quali sono finite in ospedale in codice verde. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche i Carabinieri che ora indagano per accertare dinamiche e responsabilità.

Incrocio "maledetto", ma c'è una proposta per la messa in sicurezza

Il tema dell'incrocio "maledetto" è da sempre sul tavolo dell'Amministrazione comunale, che però negli ultimi tempi sta accelerando i tempi per raggiungere una soluzione in grado di garantire la sicurezza dell'intersezione. Nelle scorse settimane è stata anche condivisa una proposta con i tecnici della Provincia di Monza, ente titolare della strada incriminata. Il progetto, ancora del tutto teorico, prevede che chi proverrà da Vimercate non potrà più proseguire dritto in direzione di Arcore, ma dovrà necessariamente svoltare a destra verso Velate, affrontare una sorta di rotatoria e poi proseguire verso il comparto commerciale di via Gilera. Qualora l’idea andasse in porto potrebbe anche essere riaperta la «vecchia» strada (oggi praticamente sterrata) che scorre parallela a viale Monza in uscita dal centro abitato e verso l’attuale incrocio.