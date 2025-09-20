Ennesimo incidente in via Manzoni, un’auto si ribalta

E' successo nella notte tra venerdì e sabato, nessuno dei ragazzi coinvolti è rimasto ferito.

Ennesimo incidente in via Alessandro Manzoni, il lungo rettilineo che collega Lentate sul Seveso e Lazzate. Un’auto con a bordo dei ragazzi si è ribaltata.

Incidente in via Manzoni

E’ successo intorno all’1.20, nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre. In base a quanto ricostruito, due auto per motivi ancora da chiarire si sarebbero scontrate e una, diretta verso Lazzate, si è ribaltata in corrispondenza del civico 66, in prossimità dell’azienda agricola Andreutti.

Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e ambulanza

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Seregno, a cui spettano i rilievi di rito, i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, e un’ambulanza della Croce Rossa di Mariano Comense. Fortunatamente nessuno dei ragazzi coinvolti è rimasto ferito.