Ennesimo incidente a Bellusco, il terzo nel giro di poche settimane sulla Sp2 Monza-Trezzo che ha visto coinvolto un mezzo pesante ed un'automobile.

Ennesimo incidente sulla Sp2, coinvolti anche due bambini

L'allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 15 ed ha visto coinvolto tre persone, una donna di 41 anni, e due bambini di 11 e 7 anni. Il sinistro si è verificato poco dopo la caserma dei Carabinieri di Bellusco in direzione Trezzo a qualche decina di metri prima della rotatoria che porta verso Mezzago.

I soccorsi sul posto

Sul posto sono arrivate immediatamente due ambulanze in codice rosso ed un'automedica, oltre che i Vigili del Fuoco ed il Corpo di Polizia Locale Brianza Est. Il personale medico si è messo immediatamente al lavoro per prestare soccorso alle persone rimaste ferite. Mentre gli agenti della Polizia Locale stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, che al momento non risulta chiara.

Il sinistro ha bloccato la circolazione per almeno un'ora sulla direttrice dove si sono verificate diverse code in entrambe le direzioni. La viabilità però da qualche minuto è tornata alla normalità dopo la rimozione dei mezzi coinvolti.

Quello avvenuto oggi è solamente l'ultimo di una sequela di brutti sinistri che si verificano sulla direttiva provinciale, dopo quelli di settembre dove hanno purtroppo perso la vita un giovane motociclista di 41 anni ed un ciclista di 75.