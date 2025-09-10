L'allarme è scattato poco dopo le 11 a Vimercate, il giovane avrebbe riportato una grave ferita agli arti superiori

Attimi di grande paura nella mattinata di oggi, mercoledì 10 settembre, per un grave infortunio sul lavoro a Vimercate in un’azienda del polo industriale di via Martiri di Boves, che ha visto coinvolto un giovane di 35 anni.

Ennesimo infortunio sul lavoro, grave un 35enne

L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 11, quando per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto, il ragazzo sarebbe rimasto vittima di un incidente in cui avrebbe riportato una grave ferita agli arti superiori. Immediata la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi istanti si sono precipitati sul posto in codice rosso con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso.

L’intervento dei soccorsi

Nel polo industriale a pochi passi dall’ospedale di Vimercate sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, gli agenti del comando di Polizia Locale cittadino, i Carabinieri di Vimercate e gli operatori di Ats.

Dopo aver ricevuto le prime cure, il 35enne è stato poi caricato su un’ambulanza che si è diretta all’ospedale di San Gerardo di Monza. Nel frattempo, proseguono i lavori da parte delle Forze dell’Ordine, per cercare di ricostruire l’accaduto e far luce sull’incidente.