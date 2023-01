Ennesimo infortunio sul lavoro: operario 22 folgorato

Drammatico infortunio sul lavoro a Giussano dove un operaio di 22 anni è rimasto folgorato: i sanitari ne hanno disposto il trasferimento in ospedale in elisoccorso

Un nuovo infortunio sul lavoro

L'incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 a Giussano, nell'ex ditta Feg di via Boito. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora un ragazzo di 22 anni, residente a Giussano, impiegato per una ditta esterna, stava effettuando dei lavori di manutenzione all'interno dell'azienda quando è stato colpito da una scarica elettrica.

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto, oltre alla Polizia Locale di Giussano e agli uomini dell'Ats, sono sopraggiunte un'ambulanza e un elisoccorso. Le condizioni del ragazzo, purtroppo, con il passare dei minuti sono peggiorate tanto che l'intervento è stato portato in codice rosso e i sanitari ne hanno disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale Niguarda in elisoccorso.

Il 22enne ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle mani