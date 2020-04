Entra nella casa di un’anziana e cerca di rapinarla: arrestato

Si è intrufolato nell’appartamento di un’anziana, cercando di rapinarla. Il pronto intervento dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse. Il malvivente – un marocchino 24enne – è stato arrestato. La brutta vicenda si è verificata a Besana.

Cerca di rapinare un’anziana

Il malvivente si è introdotto all’interno di un appartamento posto al terzo piano di un condominio di Besana, approfittando della porta d’ingresso lasciata aperta dall’anziana proprietaria. Quest’ultima, 74 anni, se l’è trovato davanti all’improvviso. Davanti alla richiesta di soldi e cellulare, non si è persa d’animo. Anzi, ha iniziato a gridare, destando l’attenzione dei vicini di casa che hanno immediatamente chiesto l’intervento dei carabinieri.

Arrestato dai carabinieri

I militari della caserma di Besana sono intervenuti subito, riuscendo a bloccare il marocchino mentre era ancora all’interno dell’appartamento. E’ stato così arrestato in flagranza per tentata rapina in abitazione e processato per direttissima.