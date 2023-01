Era ancora in Brianza nonostante l'ordine di lasciare il territorio nazionale: 37enne finisce al Cpr

Nella giornata di lunedì 23 gennaio 2023, il Questore della Provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto il collocamento al CPR di Torino di un cittadino marocchino di 37 anni, con a carico numerosi precedenti penali e di polizia.

In Italia dal 2014 colleziona una sfilza di reati

Giunto in Italia dalla Francia nei primi mesi del 2014 il cittadino nordafricano ha collezionato una sfilza di gravi reati e nonostante fosse destinatario di un provvedimento di espulsione era ancora in Italia.

Ma andiamo con ordine. Nel mese di maggio 2014, è stato arrestato una prima volta in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2015 poi è stato fermato dai Carabinieri di Meda a bordo di un’autovettura priva di copertura assicurativa; a seguito di perquisizione estesa al domicilio è stato ritrovato denaro contante per 31.000 € oltre a un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento, nonché numerosi telefoni cellulari.

Nel 2016 poi è stato arrestato perché trovato in possesso di 58 grammi di cocaina: nella circostanza il 37enne aveva opposto resistenza all’arresto. Dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, è stato successivamente sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e poi al divieto di dimora nella Provincia di Monza e della Brianza.

Per i reati commessi, nel mese di novembre 2016 veniva arrestato per scontare la pena inflittagli di quattro anni, tre mesi e diciannove giorni di reclusione, unitamente alla multa di 8.000 €.

Scarcerato nel 2020, è stato colpito da espulsione del Questore di Milano, che ne aveva disposto il ritiro del passaporto e l’obbligo di presentazione alla PG, al quale tuttavia lo straniero non ha ottemperato.

Nel 2021 è stato nuovamente arrestato dalla Squadra Mobile di Como perché trovato in possesso di 28 grammi di cocaina e 140 € e sottoposto a custodia cautelare in carcere, poi nuovamente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Altro ordine di lasciare il territorio nazionale, al quale lo straniero non ha ottemperato, è stato disposto nei suoi confronti dal Questore di Monza e della Brianza nel mese di dicembre 2022.

Era ancora in Brianza nonostante l'ordine di lasciare il territorio nazionale: 37enne finisce al Cpr

Nella giornata di ieri, 23 gennaio, il cittadino marocchino è stato infine trovato in un albergo in compagnia di un connazionale a Limbiate. Preso atto dei suoi precedenti penali e della sua irregolarità sul territorio nazionale, è stato preso in carico presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza per l’adozione dei provvedimenti amministrativi a suo carico. Qui il Questore di Monza e Brianza ne ha disposto il trattenimento presso il CPR di Torino, ove è stato accompagnato e collocato da personale dell’Ufficio Immigrazione in serata. Lì, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lo straniero sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per un definitivo allontanamento dal territorio nazionale.