Era di Concorezzo il 26enne che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale mentre si trovava in sella al suo scooter e percorreva la Strada Provinciale 72 ad Abbadia Lariana, nel lecchese. Per il ragazzo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Era di Concorezzo il giovane morto ieri in un incidente nel lecchese

Manuel Pistoia, questo il nome del 26enne brianzolo, ieri pomeriggio intorno alle 15 stava percorrendo la Provinciale quando, all'altezza della Trattoria del Viandante, per cause ancora da chiarire con esattezza, è avvenuto l'impatto con una vettura che sembra stesse impostando la manovra per svoltare verso l'incrocio. Un impatto violento che ha proiettato il mezzo a due ruote a diversi metri di distanza.

Subito dopo lo scontro è scattata la richiesta di aiuto e sul posto la centrale operativa di Areu ha dirottato, a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità, gli uomini del 118 sull'auto medica e i volontari di Mandello sulla ambulanza. Purtroppo per il giovane brianzolo non c'è stato nulla da fare e ai medici non è rimasto che il compito di constatare il decesso.

Il messaggio della mamma di Manuel

Incredula e profondamente addolorata l'intera cittadina brianzola di Concorezzo. Un dolore che emerge chiaramente anche dalla parole della mamma di Manuele che in queste ore ha scritto sui social un messaggio per il figlio 26enne scomparso: