Era di Macherio l'ex infermiera travolta e uccisa in Tangenziale

tragedia

La 43enne, sposata e madre di due figli, si era fermata a soccorrere un motociclista che aveva appena avuto un incidente.

Era mamma di due figli e abitava in paese l’ex infermiera dell’Humanitas di Rozzano, travolta nella notte tra sabato e domenica in Tangenziale mentre soccorreva un motociclista.

Ex infermiera travolta

Non ce l’ha fatta la donna di 43 anni che si era fermata a soccorrere un motociclista in tangenziale. Vania Giglio è morta in ospedale qualche ora dopo essere stata travolta da un’auto. Con lei c’era Mattia Beretta, con il quale la donna si era sposata appena due anni e mezzo fa: "Era fatta così, aveva un cuore grande: voleva sempre aiutare gli altri e chi aveva bisogno". La Procura ha disposto l’autopsia.

L'incidente

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica sulla tangenziale Est di Milano tra Lambrate e Cascina Gobba in direzione Nord. La 43enne era in macchina col marito quando ha notato un incidente e si è fermata a prestare soccorso. La macheriese si trovava tra il guard-rail e l’auto contro la quale era finito il motociclista quando una donna di 64 anni, al volante di una «Mercedes Classe A», è piombata addosso a lei e all’auto. Mentre l’anziana è stata portata sotto choc e con un trauma toracico all’ospedale San Raffaele, le condizioni della 43enne sono apparse subito gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, è stata ricoverata nel reparto di Neurorianimazione ma è deceduta nel pomeriggio di domenica.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, al lavoro per ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente. Il tratto della tangenziale Est è rimasto chiuso fino a tarda notte per consentire i rilievi. La salma è stata posta sotto sequestro in attesa dell’autopsia. Una volta eseguita, l’ultimo saluto a Vania avverrà presso la casa funeraria. Nel 2019 anche un taxista di Albiate, Eugenio Fumagalli, era morto soccorrendo una coppia di fidanzati.

Il servizio completo è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 12 aprile 2022.