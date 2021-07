Esagera con l'alcol: 21enne soccorso a Monza. E' finito in Pronto soccorso per intossicazione, fortunatamente senza grosse conseguenze.

Esagera con l'alcol: 21enne soccorso a Monza

E' accaduto intorno a mezzanotte a Monza. A sentirsi male un giovane di 21 anni soccorso dai volontari di Avps Vimercate in vicolo Molini. Inizialmente le sue condizioni sono apparse abbastanza serie tanto che l'ambulanza è giunta sul posto in codice giallo. per fortuna invece, con il passare dei minuti, il giovane si è parzialmente ripreso e o soccorritori sono ripartiti alla volta del San Gerardo in codice verde.

Due incidenti ieri sera

Poco prima di mezzanotte invece si è verificato un incidente tra due auto in via San Rocco a Busnago. Sul posto si sono portati i volontari della Croce azzurra di Trezzo e i Carabinieri per i rilievi di rito. Ferita in modo serio una donna di 56 anni trasportata all'ospedale di Vimercate in codice giallo.

E' invece stata portata al Pronto soccorso di Desio in codice verde la 16enne che, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, sarebbe stata investita mentre si trovava in bicicletta su via Adua a Seveso. I soccorsi sono scattati alle 21.46 e sul luogo dell'investimento sono giunti in breve tempo i volontari della Croce rossa di lentate e Carabinieri della Compagnia di Seregno. La ragazzina è stata visitata sul posto e poi trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.