Un 35enne è stato soccorso poco prima di mezzanotte a Limbiate dopo essersi sentito male a causa di un'intossicazione etilica.

Esagera con l'alcol: soccorso un 35enne

Secondo quanto riporta il sito dell'Agenzia regionale emergenza urgenza i soccorsi sono scattati una ventina di minuti prima della mezzanotte e si sono portati in via Curiel. I volontari della Croce bianca di Seveso hanno fortunatamente escluso conseguenze serie per il 35enne che è stato poi accompagnato all'Ospedale Niguarda di Milano in codice verde.

Caduta da moto a Monza

Sempre nella serata di ieri, intorno alle 21 si è verificato un incidente in viale Lombardia a Monza. Soccorso un 35enne caduto dalla moto. Sul posto i volontari della Croce rossa locale e gli agenti della Polizia locale monzese, intervenuti per i rilievi del caso. Le condizioni del 35enne sono apparse abbastanza serie e dopo le cure sul posto è stato trasportato al San Gerardo in codice giallo.