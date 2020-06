Esasperato dagli schiamazzi minaccia un gruppo di ragazzi con una roncola, denunciato

Esasperato dagli schiamazzi minaccia un gruppo di minori con una roncola e aggredisce una ragazza che stava riprendendo la scena con il telefonino. E’ successo a Misinto.

Denunciato un 29enne di Misinto

E’ stato denunciato per percosse, violenza privata, minaccia aggravata, danneggiamento e porto abusivo di arma atta a offendere un operaio misintese di 29 anni, già noto per reati contro la persona, che una delle scorse sere, intorno alle 22.30, ha inveito contro un gruppo di ragazzi in pieno centro a Misinto.

Vari interventi dei Carabinieri in centro per gli schiamazzi

Già da qualche tempo, nell’area tra piazza Statuto e via Risorgimento, si registrano alcune problematiche di schiamazzi e di ordine pubblico a seguito all’apertura di due nuovi locali. Nell’ultimo periodo i Carabinieri sono intervenuti più volte dopo aver ricevuto segnalazioni di compagnie rumorose, fortunatamente senza mai registrare nulla di particolarmente critico. Ma in una delle ultime sere la situazione è degenerata.

Minaccia i ragazzi con una roncola

Il 29enne, forse esasperato dall’eccessiva confusione, ha inveito contro un gruppetto di minorenni, formato da due ragazze (una saronnese del 2004 e una lentatese del 2003) e cinque ragazzi, minacciandoli con una roncola di 40 centimetri.

Aggredisce una ragazza che stava filmando la scena

E quando si è accorto che una delle due ragazze stava filmando la scena con il telefono cellulare, il misintese l’ha afferrata per un braccio strappandole lo smartphone, gettandolo lontano e rompendolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Lentate sul Seveso, che dopo aver ricostruito la dinamica dell’episodio hanno denunciato il 29enne.

TORNA ALLA HOME