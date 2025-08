Esce da casa e scompare: si cerca il papà del pasticciere

Appello

Pasquale Zingaro, 70 anni, non si trova da giovedì sera. Apprensione anche a Lentate, dove spesso si vedeva alla pasticceria del figlio.

E’ uscito di casa a piedi, senza portafoglio, né cellulare, con in tasca solo le chiavi dell’abitazione, che ha utilizzato per chiuderla. Poi di lui si sono perse le tracce. Apprensione anche a Lentate sul Seveso per la scomparsa di Pasquale Zingaro, 70 anni, il papà di Alessandro Zingaro, molto noto in città per la pasticceria che gestisce a Camnago. E spesso capitava di trovarvi anche il padre.

Esce da casa e scompare: si cerca Pasquale Zingaro

Da ieri sera, giovedì 31 luglio 2025, sono in corso le ricerche di Pasquale Zingaro, residente a Figino Serenza (Como), in via Roma, proprio di fronte all’ufficio postale. Pensionato e vedovo da quattro anni, è un volto molto conosciuto in paese. E’ alto circa un metro e cinquantotto centimetri, con i capelli brizzolati. Nel momento in cui si è allontanato da casa, come ha raccontato il figlio Alessandro, indossava una camicia a maniche corte azzurrina o comunque chiara.

Il figlio lancia un appello: "Aiutateci a ritrovarlo"

«Potrebbe essere uscito di casa o nella tarda serata di mercoledì oppure giovedì mattina piuttosto presto - ha proseguito il figlio, che lancia un appello affinché chi ha notizie o lo avvista, lo segnali immediatamente - Mio fratello, che abita sopra di lui, infatti, ci ha parlato per l’ultima volta mercoledì attorno alle 19».

Potrebbe essere in difficoltà

L’uomo, che assume dei farmaci, potrebbe essere in stato confusionale.

«Papà è piuttosto abitudinario - ha aggiunto il figlio - Al mattino esce di casa per prendere il giornale o fare un po’ di spesa, mentre al pomeriggio si trova con qualche amico al bar. Vivendo da solo è un modo per stare un po’ in compagnia. Per ricordarsi tutti gli impegni utilizza dei post-it, che appiccica al tavolo e che in effetti abbiamo trovato all’interno della casa».

Un avvistamento nell'area del Bennet

«Abbiamo ricevuto una segnalazione di una persona con caratteristiche simili a quelle di papà, attorno al Bennet e all'area della stazione di rifornimento di Copreno - conclude Zingaro - Parrebbe che chiedeva alle auto di fermarsi, forse perché aveva bisogno di aiuto. Ho avvisato i Carabinieri di quella zona e io stesso andrò a fare dei giri attorno a quelle vie, nella speranza che stia bene e di poterlo trovare».

Nella mattinata di oggi, venerdì, i famigliari hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Cantù.