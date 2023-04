La situazione era apparsa fin da subito gravissima, le sue condizioni erano disperate. Fortunatamente, dopo venti giorni dal tremendo schianto, Laura Franceschetto è uscita dal coma.

Esce dal coma a venti giorni dallo schianto

La 25enne di Seveso era rimasta coinvolta in un gravissimo incidente a Desio sabato 1 aprile. La giovane stava percorrendo via Milano in direzione Nova Milanese quando, poco dopo le 14.30, all’incrocio con via Vallette era entrata in collisione con un’auto che si stava immettendo su via Milano. Lo schianto era stato violentissimo.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si erano tempestivamente portati l’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, oltre all’automedica e ai Vigili del Fuoco. Per i rilievi erano stati chiamati a operare gli agenti della Polizia Locale di Desio.

La sevesina era stata soccorsa dai sanitari, per poi essere intubata e trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stata ricoverata in prognosi riservata.

Le sue condizioni erano apparse molto gravi sin da subito e sono rimaste stabili per diversi giorni. In tanti hanno pregato per lei, affinché si riprendesse, stringendosi con affetto alla famiglia.

E' ancora ricoverata

Nei giorni scorsi, finalmente, la bella notizia: la giovane centaura è uscita dal coma.

Resta sempre ricoverata all’ospedale di Monza, ma è stata spostata nel reparto di Neurochirurgia. Le ci vorrà ancora molto tempo per ripren