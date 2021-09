Esce dalla lavanderia e viene investita sulle strisce, 52enne in ospedale

Esce dalla lavanderia e viene investita sulle strisce pedonali, in ospedale una 52enne. E' successo a Meda, in via Tre Venezie, vittima una volontaria dell'Associazione cittadini quartiere Polo.

Incidente in via Tre Venezie

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, venerdì 10 settembre 2021. In base a quanto ricostruito la 52enne era appena uscita dalla lavanderia gestita dalla presidente del sodalizio, Luisa Brusa, e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, verso piazza dei mercanti. Proprio quando stava per salire sul marciapiede è stata investita dal conducente di un'auto Twingo che procedeva sul lungo rettilineo del quartiere Polo in direzione Superstrada Milano-Meda.

Soccorsa in codice giallo

A seguito dell'impatto la donna è finita a terra. Visibilmente sconvolto il conducente della Twingo. Immediata la chiamata ai soccorsi. In via Tre Venezie, oltre agli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito, sono accorse un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno - delegazione di Bovisio Masciago, e un'automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, per poi trasferirla in codice giallo all'ospedale.

La presidente dell'associazione Polo: "Mi sono spaventata molto, speriamo si rimetta presto"

Sconvolta la presidente dell'associazione di quartiere, Luisa Brusa: "L'avevo appena salutata, mi sono girata per rientrare in lavanderia e ho sentito un botto tremendo. Poi l'ho vista a terra. Mi sono spaventata molto, speriamo si rimetta presto".