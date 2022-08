Esce dall'ospedale e razzia 4 auto posteggiate

Ha preso di mira le auto parcheggiate davanti all’ospedale di Vimercate spaccando i finestrini con una pietra per rubare. La manovra non è però sfuggita a un attento cittadino, che ha notato la scena e ha chiamato i Carabinieri.

Prese di mira le auto posteggiate vicino l'ospedale

Il 27 agosto, i militari della Stazione di Vimercate sono intervenuti in seguito alla chiamata effettuata al 112 da parte di un residente che aveva visto un uomo intento a colpire, con una pietra, i finestrini di diverse autovetture in sosta nel posteggio dell'ospedale vimercatese. Quando è stato fermato dai militari, il ladro aveva ancora in mano il sasso utilizzato come “ariete” per rompere i cristalli. Dopo il primo furto, una salopette da uomo del valore 100 euro, non si sarebbe accontentato cercando così il colpo grosso in altre macchine.

Il 42enne, dimesso dal nosocomio cittadino perché nella nottata era stato ricoverato a causa di abuso di alcol, è stato accompagnato in caserma a Vimercate dove, dopo aver acquisito le denunce dei quattro proprietari delle auto danneggiate e al termine delle formalità di rito, è stato arrestato. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, nella mattinata del 29 agosto è stato presentato innanzi all'autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria: dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.