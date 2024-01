Esce di strada e finisce con l'auto in un campo, intervengono i pompieri

Esce di strada e finisce in un campo, soccorso un 42enne a Lentate sul Seveso.

Esce di strada con l'auto

E' successo sabato 30 dicembre 2023 poco prima delle 20 sulla Nazionale dei Giovi, nel territorio di Copreno. In base a quanto ricostruito un 42enne, per motivi ancora da chiarire, è finito con la sua vettura fuori dalla sede stradale, terminando la sua corsa in un campo.

Sul posto Carabinieri, pompieri e ambulanza

Sul posto per soccorrere il ferito e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono accorsi l'autopompa dal distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Lazzate, l'autopompa dal distaccamento di Seregno e il carro fiamma di Seregno, oltre ai Carabinieri, per i rilievi di rito, e a un'ambulanza della Croce Rossa di Cermenate.

Trasferito in ospedale in codice giallo

Il 42enne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per le cure del caso.