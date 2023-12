Un incidente che poteva avere gravi conseguenze ma che fortunatamente non ha causato feriti. E' quello accaduto nella notte appena trascorsa a Cesano Maderno.

Esce di strada e finisce con l'auto nel sottopasso della stazione

Secondo quanto è stato possibile accertare, mancavano pochi minuti alle 2 quando è stato richiesto l'intervento del 118 e dei Vigili del fuoco dopo che un automobilista, mentre percorreva via santo Stefano e per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura che è finita nel sottopasso della stazione ferroviaria.

Immediatamente sul posto si sono portati i volontari della Croce rossa di Lentate sul Seveso e i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Bovisio Masciago. Un 27enne ha avuto bisogno di cure mediche sul posto ma fortunatamente non del trasporto in ospedale.

I Vigili del fuoco hanno impiegato diverso tempo per rimuovere l'autovettura dal sottopasso e poterlo così riapre ai cittadini. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi volti a chiarire l'effettiva dinamica del sinistro.